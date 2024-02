Potenza, ladri si barricano dentro e svaligiano più case in questa zona!

“Potenza non è più una città tanto sicura”.

E’ il sentimento dei potentini che all’ennesimo furto consumatosi ieri sera in via Copenaghen, lanciano un grido di allarme sulla nostra città.

Non sono ben chiare le dinamiche di quanto accaduto (la Polizia Scientifica ha svolto i relativi rilievi) ma pare che i malviventi si siano intrufolati dai balconi di circa 5 abitazioni ubicate ai piani superiori barricandosi dentro casa.

Sembra sia stata scardinata anche una cassaforte.

Raccapricciante il quadro che i proprietari, rientrati in casa, si sono trovati davanti.

Abitazioni messe a soqquadro e soprattutto intimità e privacy violate che lasciano un senso di abbandono e di vulnerabilità.

Questo è solo l’ultimo degli episodi che in questi ultimi mesi si sono consumati a Potenza.

Ricordiamo altre zone prese di mira come via San Remo, nei pressi di Parco Aurora, il centro storico, Piazza Zara, Dragonara/contrada Giarrossa/contrada Frascheto.

Una situazione insostenibile per i residenti che, come affermato, non si sentono più al sicuro nemmeno nella propria casa.