Potenza: lutto cittadito per l’ultimo saluto a Walter, 26enne della provincia strappato alla vita troppo presto

La comunità di Bella (PZ) e l’intera Basilicata è scossa per la grave perdita del 26enne Walter Golia

Come già anticipato, il giovane ha perso la vita in seguito a un incidente verificatosi lungo la Sp 14 “Bellese” che collega Bella a Baragiano.

A seguito della tragedia, il Sindaco, Leonardo Sabato, ha proclamato il lutto cittadino:

“In segno di cordoglio e per esprimere vicinanza e partecipazione per l’improvvisa, prematura e tragica scomparsa del caro WALTER GOLIA, il Sindaco ha proclamato il Lutto Cittadino dalle ore 10.00 e per tutta la durata della cerimonia funebre programmata per Giovedi 24 Settembre 2020″.

Non possiamo fare altro che stringerci all’immenso dolore della famiglia, per questa tragedia nella tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere.

Questa l’Ordinanza.

