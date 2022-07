Potenza, medaglia per il campione di nuoto Domenico Acerenza: ecco i complimenti del Sindaco Guarente e dell’assessore Blasi

In una nota congiunta il Sindaco di Potenza Mario Guarente e l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi dichiarano:

“E’ un’estate straordinaria per lo sport potentino.

La medaglia d’argento iridata conquistata a Budapest dal nostro concittadino Domenico Acerenza, segna una nuova tappa di quel percorso di successi che sta costellando la stagione agonistica dei nostri atleti, impegnati in gare di livello mondiale e continentale.

Conquistarsi un posto tra i migliori del mondo in una disciplina selettiva e da sempre emblema dello sport agonistico, il nuoto, non può non riempirci di gioia e farci ringraziare un campione come Domenico che ha saputo diventare grande, attraverso un impegno costante che ha fatto emergere un meraviglioso talento.

Come per Francesca Palumbo, così per Domenico Acerenza, riteniamo giusto che la Città tutta mostri loro gratitudine e li attendiamo nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, per tributare il dovuto riconoscimento e manifestare loro l’ammirazione di tutti i potentini che hanno dimostrato di strameritare”.

