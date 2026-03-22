Potenza: nella Residenza del Prefetto spazio a danza, musica e arti visive. Oggi si replica

Dopo l’emozionante debutto di ieri, che ha visto una partecipazione straordinaria di pubblico, si conclude oggi, domenica 22 marzo, l’evento speciale curato dall’Associazione ASD Les Arts in occasione delle Giornate FAI di Primavera.

La Residenza del Prefetto di Potenza si conferma palcoscenico d’eccezione per “Il Tappeto delle Storie – Trame, Fili e Destini”, l’installazione-performance itinerante ideata da Luana D’Anzi e Ludovica Lo Giudice.

Un progetto che fonde danza, musica e arti visive, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva unica tra le mura storiche delle istituzioni.

Il successo della prima giornata, la giornata di sabato, è stata segnata da una profonda commozione: i danzatori dell’Associazione Les Arts hanno “abitato” i luoghi del patrimonio, trasformando la visita guidata in un racconto vivo.

Al centro dell’attenzione l’interpretazione dell’opera “Il ballo dell’ape nell’harem” di Marinelli, preceduta da un’overture coreografica che ha saputo sintetizzare lo spirito di rinascita e condivisione tipico del Fondo Ambiente Italiano.

L’arte che alleggerisce il quotidiano: “Ieri abbiamo vissuto la magia di vedere il pubblico rapito dal movimento dei corpi in dialogo con la pietra della Prefettura”, dichiarano le direttrici creative.

“La danza ha il potere di rendere ‘leggere’ le giornate e di svelare la bellezza nascosta nei dettagli. Oggi siamo pronti a replicare questa emozione per l’ultima giornata di apertura.”

Eccellenze in scena: L’opera si avvale della regia e dei testi della Dott.ssa Ludovica Lo Giudice e delle coreografie della Dott.ssa Luana D’Anzi.

Ad impreziosire le performance, i costumi realizzati dalla storica Sartoria Bolero di Roma, eccellenza dell’artigianato teatrale nazionale, che vestono un ensemble di talenti selezionati con cura: Ria Galasso, Antonella Furiati, Celeste Mastantuono, Chantal Guida, Emanuele Vicidomini, Erika Tummolo, Francesca LaSala, Francesco Pio Loffredo, Flavio Carbonetti, Giusiana Marolda, Linda Nappo, Manuela Formato, Marta Grimaldi, Melissa Rosa, Selene Varallo, Veronica Zaccagnino, Vito Lucia.

L’appuntamento per l’ultimo atto di questa sinergia tra arte e territorio è previsto per l’intera giornata odierna presso gli Alloggi del Prefetto.