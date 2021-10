Potenza, non si fermano i furti: queste le ultime notizie

Furti a Potenza.

“Dopo il rafforzamento della sorveglianza nel centro storico, bisogna incrementare la vigilanza anche nelle contrade”: questa la richiesta del Capogruppo di Forza Italia al Comune di Potenza, Fabio Dapoto.

L’esigenza di lanciare una richiesta d’aiuto al Questore di Potenza, Antonio Romeo, al Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè e al Comandante Provinciale di Potenza, Colonnello Nicola Albanese, è scaturita dal recente incremento di episodi criminosi, legati ai furti nelle abitazioni, che si stanno verificando nella Città di Potenza.

Nella lettera a firma del Capogruppo inviata alle autorità si legge:

“Da circa due mesi, nella nostra città e in particolar modo nelle contrade, i ladri sono tornati a colpire seminando panico e sconforto tra i cittadini.

Noi del Gruppo Consiliare di Forza Italia abbiamo accolto di buon grado le azioni messe in atto per il potenziamento dei controlli nel centro storico (scaturite da un incontro avvenuto in Prefettura lo scorso 15 settembre per contrastare atti vandalici e schiamazzi).

Proprio in occasione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, sono state emanate ‘le linee guida per una specifica programmazione – nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio – finalizzata ad una più efficace attività di controllo e vigilanza nel centro storico’.

In qualità di Capogruppo di Forza Italia chiedo che questo incremento dei controlli venga esteso ed intensificato anche nelle aree periferiche della città di Potenza ed in particolar modo in contrada Botte, particolarmente presa d’assalto dai malviventi”.

