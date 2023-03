Potenza: oggi l’ultimo saluto a padre Giovanni nella sua amata Chiesa. I dettagli

Una triste notizia ha investito la città di Potenza.

E’ tornato alla Casa del Padre fra Giovanni Ricciardi, dopo una vita spesa nella fede.

Padre Giovanni, ricordiamo, poco più di un mese fa aveva compiuto 100 anni, festeggiati tra l’affetto della sua comunità e dei tanti fedeli potentini.

L’ultimo saluto all’amato frate si terrà oggi, alle ore 10:30, presso la parrocchia del Beato Bonaventura da Potenza, a rione Malvaccaro.

Cenni biografici

Fra Ricciardi Giovanni (Eduardo), è nato a Napoli il 1/2/1923 da Giovanni e Maria Todaro.

È entrato nell’Ordine dei frati minori conventuali alla tenera età di 13 anni presso il convento San Francesco di Ravello, dove intraprese gli studi ginnasiali per concludere la licenza liceale in sant’Anastasia.

Il 1941 fu l’anno della prova, il noviziato, vissuto a Montella, e l’anno dopo emise la sua professione temporanea. Mentre a Napoli, nel 1945 emise la professione perpetua.

A Portici, presso il convento di sant’Antonio, inizio il suo percorso teologico e nella stessa città ricevette l’ordinazione presbiterale per l’imposizione delle mani di Mons. Palatucci, il 2 aprile del 1949.

Ha ricoperto diversi incarichi dopo l’ordinazione: dal 1949 al 1952 è stato vice rettore e insegnante del seminario a Ravello.

Dal 1952 al 1964 è stato rettore del seminario di Nocera Inferiore; guardiano a Ravello dal 1964-1967.

Dal 1967 inizia il suo cammino pastorale in terra lucana: per 6 anni come Guardiano a Potenza presso il convento san Francesco, e altri sei anni, sempre come Guardiano presso il convento Sant’Antonio a Melfi, fino al suo definitivo trasferimento a Potenza ricevendo nel 1987 l’incarico di parroco nel nuovo rione di Malvaccaro, sorto dopo il terremoto del 1980.

Per volontà del compianto Mons. Vairo, Arcivescovo di Potenza, fu affidata la nuova parrocchia ai frati minori conventuali con il titolo di Parrocchia Beato Bonaventura da Potenza, il santo concittadino dei frati conventuali.

Sono stati anni impegnativi per P. Giovanni, coltivando nel suo cuore la realizzazione della nuova chiesa dedicata al Beato.

Il sogno diventa realtà nel 2000 il 17 giugno con l’inaugurazione della bellissima chiesa in Malvaccaro.

Anni di sacrifici, di tenacia, che diventano il segno del suo lavoro e della sua costanza.

Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutta la comunità per la scomparsa di padre Giovanni Ricciardi.a

