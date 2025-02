Potenza: per gli Arcieri Lucani la cerimonia di consegna della Stella al Merito! Congratulazioni

Un momento ricco di emozioni e significato, con il sindaco Vincenzo Telesca e l’assessore allo sport Gerardo Nardiello che hanno avuto l’onore di partecipare alla cerimonia di consegna della Stella al Merito di Bronzo, conferita dalla Federazione Nazionale agli Arcieri Lucani Potenza.

“Questo prestigioso riconoscimento – ha dichiarato l’assessore Nardiello – celebra non solo i successi sportivi della società, ma anche il suo impegno costante verso l’inclusione sociale”.

Durante l’evento, che ha visto la partecipazione di atleti, famiglie e sostenitori, è emersa l’importanza di creare spazi di aggregazione e di supporto per tutti, in particolare per le persone con disabilità che fanno parte della società.

“La serata ha rappresentato un momento di condivisione autentica – ha aggiunto Nardiello – dove lo sport si è rivelato un potente strumento di coesione e integrazione, come da sempre sostenuto anche dal nostro sindaco, Vincenzo Telesca.

È stato un vero piacere essere qui stasera”.

Ha poi concluso il sindaco Telesca:

“La dedizione degli Arcieri Lucani Potenza non si limita ai risultati sportivi, ma si estende a un impegno profondo per l’inclusione e il benessere della comunità.

Questa società dimostra che lo sport può essere un veicolo di valori e solidarietà.

Siamo testimoni di una realtà che va oltre la competizione. Gli Arcieri Lucani Potenza sono un esempio luminoso di come si possa fare sport con passione e responsabilità, dedicandosi all’inclusione sociale, un tema che ci sta particolarmente a cuore.

Questa serata è la prova che insieme possiamo costruire una comunità più forte e unita”.

La cerimonia si è conclusa con un caloroso applauso per gli atleti e un rinnovato impegno da parte di tutti i presenti a sostenere iniziative che promuovano l’inclusione e il rispetto reciproco attraverso lo sport.