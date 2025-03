Potenza: per il Parco Fluviale del Basento si avvicina l’avvio dei lavori di riqualificazione! Ecco cosa includono

Anche per il Parco Fluviale del Basento si avvicina l’avvio dei lavori di riqualificazione.

Per l’assessore all’Ambiente del Comune di Potenza, Michele Beneventi si tratta di:

“un progetto fondamentale per la valorizzazione dell’area naturale e la sicurezza dei cittadini”.

Finanziata con i fondi ITI PO-FESR per un importo totale di circa 2.000.000,00 €, la riqualificazione nasce come risposta alle criticità riscontrate, tra cui problematiche idrogeologiche, ambientali ed ecologiche e per migliorare l’accessibilità dell’intera area.

Commenta l’assessore Beneventi:

“Intervento frutto di una attenta continuità amministrativa e di un impegno costante dell’U.D.Ambiente del Comune di Potenza e della supervisione del Sindaco Telesca, un’intervento che nasce per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, in particolare in un contesto che, come quello del Parco Fluviale del Basento, è tanto prezioso quanto fragile.

Grazie a questo progetto, Potenza potrà contare su una moderna infrastruttura ciclopedonale che collegherà in modo più sicuro ed efficiente i percorsi ‘vita’ e ‘natura’, garantendo una fruizione più accessibile e sicura dell’area fluviale”.

Il progetto si estende su una porzione del parco che va dal ponte San Vito fino al ponte carrabile in corrispondenza di via della Tecnica, a nord-ovest oltre il ponte Musmeci.

I lavori si concentreranno su un’area di grande importanza per la città, che oggi presenta criticità legate all’erosione delle sponde, alla stabilità degli arbusti e alla sicurezza degli accessi.

Gli interventi previsti includono:

• Il completamento del percorso pedonale “vita” verso via della Chimica e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale “natura” verso via della Fisica.

• L’istituzione di un nuovo percorso ciclabile lungo entrambe le sponde del fiume Basento.

• Interventi di protezione degli argini e messa in sicurezza dei tratti esistenti mediante la posa di staccionate di protezione.

• La costruzione di una passerella ciclopedonale sul fiume Basento per garantire il collegamento sicuro tra le sponde.

• La realizzazione di aree attrezzate per la sosta e la posa di nuova cartellonistica informativa.

• Azioni di miglioramento e manutenzione dell’impianto di vegetazione esistente, con un’importante implementazione di nuova vegetazione e alberature.

La riqualificazione, inoltre, garantirà l’accessibilità al parco attraverso scalinate e rampe, migliorando così la fruibilità dell’intera area.

Nonostante gli interventi previsti, il progetto è stato concepito per avere un impatto ambientale minimo, contribuendo al contempo alla mitigazione e compensazione ambientale, grazie alla piantumazione di nuovi alberi e piante che arricchiranno ulteriormente il paesaggio fluviale.

“Con questo progetto vogliamo non solo valorizzare il nostro patrimonio naturale, ma anche creare spazi che promuovano la sostenibilità e la mobilità dolce – conclude l’assessore Beneventi. – Siamo convinti che il Parco Fluviale del Basento rappresenterà un’opportunità importante per potenziare il nostro sistema di aree verdi e per favorire l’integrazione tra ambiente urbano e natura.”

Il progetto di riqualificazione del Parco Fluviale del Basento è un passo significativo nel processo di sviluppo urbano sostenibile della città di Potenza, che guarda con attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla qualità della vita dei suoi abitanti.