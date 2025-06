Potenza: Pietro Grasso, già Procuratore nazionale antimafia e Presidente del Senato, ha fatto tappa in provincia. L’incontro

Legalità e pubblica amministrazione al centro dell’incontro pubblico svoltosi nel Tribunale di Lagonegro alla presenza di Pietro Grasso, già Procuratore nazionale antimafia e Presidente del Senato.

Ha evidenziato il Vice Presidente della Provincia di Potenza, Pappalardo Rocco:

“Legalità, etica e responsabilità morale dovrebbero rientrare nella normalità delle cose per chi opera nel pubblico e per chi si propone a rappresentare le Istituzioni.

Evidentemente così non è, considerato il livello di corruzione percepito ancora alto nella pubblica amministrazione italiana. Pertanto bene hanno fatto i promotori a ribadire questi concetti alla presenza di autorevoli esempi di legalità, a partire dal Presidente Pietro Grasso.

Tra gli strumenti più efficaci che disponiamo per combattere corruzione e malaffare rientrano senz’altro maggiore trasparenza e informazione.

Anche per questo, come Provincia di Potenza, in aggiunta agli adempimenti obbligatori previsti dalla norma, abbiamo voluto prevedere ulteriori luoghi di ascolto e di informazione, come la Consigliera di Parità, Simona Bonito, il Garante “Per i diritti delle persone con disabilità”, Stefano Mele e la Garante “Dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”, Carmen D’Anzi, Figure importanti volte al miglioramento delle condizioni di vita delle fasce deboli e che rendono la Provincia di Potenza sempre più inclusiva e vocina ai bisogni dei cittadini”.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito e il Segretario Generale dell’Ente, Giovanni Conte.