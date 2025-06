Al San Nicola-IC Busciolano di Potenza, con questi particolari letture, un nuovo modo di raccontare il territorio. Le foto dell’iniziativa

Il Maggio dei Libri 2025 si è da poco concluso.

Gli alunni della classe 4^ del plesso scolastico San Nicola-IC Busciolano di Potenza, con letture immerse nella natura hanno voluto raccontare il proprio territorio caratterizzato ancora da “FIORI E FONTI” dal fascino naturale, quasi magico.

L’iter progettuale dedicato ai libri e alla lettura, iniziato a novembre con Libriamoci, fa sapere l’Istituto si è concluso il 22 Maggio con un evento finale che ha rappresentato la somma di attività svolte in tappe significative dell’anno dedicato all’INCLUSIONE (quindi sono) e alla SOSTENIBILITÀ (quindi faccio).

Le attività didattiche, sviluppate con differenti metodologie, ha tenuto quindi conto del valore dedicato al rapporto con gli altri e a quello rivolto alla sensibilità di dover tutelare l’ambiente perchè “inclusione e sostenibilità” significano: impegno e rispetto!

La scuola di San Nicola, con le sue proposte di promozione alla lettura, ha dato vita a percorsi specifici tanto da proporli anche negli open days come identità propria del plesso.

Al termine di questo anno scolastico e in attesa del prossimo, il plesso ringrazia il D. S. prof. Rocco Telesca per aver sostenuto le diverse iniziative; tutti i docenti, coordinate dall’insegnante Anna Scardaccione, per la voglia di mettersi continuamente in gioco; le collaboratrici per la preziosa disponibilità; i genitori per aver dato credibilità alle varie esperienze scolastiche.

Un grazie particolare però va ai bambini che si lasciano coinvolgere e vivono le diverse ‘avventure’ con grande entusiamo.

Ecco le foto.