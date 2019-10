Potenza: Pina Caruso, Caritas e Lions insieme per aiutare i bambini! Ecco i dettagli del goloso evento “il gelato sospeso”.

“Prendi un sorriso e regalalo a chi non l’ha mai avuto.

Prendi la bontà e regalala a chi non sa donare”.

E’ quello che diceva Mahatma Gandhi ed è ciò che, in un certo qual modo, rispecchia l’iniziativa che verrà presentata a Potenza il prossimo 13 Ottobre presso il Teatro Stabile alle ore 17:30.

Tantissime sono le gelaterie che in tutta Italia si sono organizzate per distribuire “gelati sospesi” a più bimbi possibili e, in queste ore, tante ancora sono le gelaterie che si stanno organizzando sulla scia dei loro colleghi.

L’iniziativa, prendendo ispirazione dall’antica tradizione napoletana del caffè sospeso, prevede che nelle gelaterie che esporranno la locandina del “Gelato Sospeso”, ognuno possa lasciare un gelato pagato a un bambino la cui famiglia non può permetterselo.

E’ possibile contribuire alla felicità di questi piccoli pagando un gelato senza consumarlo oppure lasciando un’offerta nel salvadanaio messo a disposizione dalle gelaterie che aderiscono al progetto, le quali emetteranno uno scontrino al momento della consegna del gelato alla famiglia che lo riceverà.

A Potenza, protagonista di questa dolce iniziativa dell’Associazione “Salvamamme”, è il gelato artigianale del maestro Pina Caruso, titolare della conosciutissima gelateria nella nostra città.

Composto essenzialmente da latte, panna e uova, non è solo una bontà per il palato ma è un alimento equilibrato che fornisce la giusta proporzione di proteine, grassi e zuccheri.

Questo alimento, se fatto da un vero esperto del settore e con materie di prima qualità, è eccellente per i nostri bambini, i quali possono goderne la bontà per spuntini freschi e dissetanti.

Da decenni i potentini apprezzano le qualità della signora Caruso che, con dedizione, costanza e ricercatezza, ha preso in mano le redini dell’attività di famiglia, riproponendo anche delle ricette antiche custodite nel prezioso ricettario di mamma Rosa.

Su iniziativa del Lions Club Potenza Duomo, la gelateria Caruso partecipa attivamente all’idea, nata per la prima volta in città.

Come ha raccontato alla nostra Redazione Pina Caruso:

“E’ stata un’idea che è venuta a me e a Laura Mongiello, presidente “Technology Alimentari” e vicepresidente Lions Club Potenza Duomo.

La mia gelateria aderisce a questa iniziativa nazionale che vede protagonista il gelato artigianale, visto come una merenda sana per i bambini poichè non ha conservanti e coloranti e viene realizzato al momento (diversamente da quelli confezionati).

Con questa raccolta fondi non daremo solo il gelato ma, nelle varie giornate, anche torte e quant’altro a case famiglie che hanno situazioni particolari.

Prepareremo un carrello e andremo direttamente dai bambini, così potranno vedere “dal vivo” una mini-gelateria.

Sarà sicuramente un momento di gioia per loro”.

Alla presentazione ci saranno i saluti di:

Stefania D’Ottavio – Assessore alle Attività Produttive, Centro Storico e Cultura del Comune di Potenza;

Alessandra Sagarese – Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Potenza.

Ad introdurre l’evento ci saranno:

Michele De Bonis – Presidente Lions Club Potenza Duomo;

Pina Caruso – Amministratore Unico Caruso Group;

Marina Buoncristiano – Caritas Diocesana di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo.

Per gli interventi:

“Produzione e qualità di un buon gelato: come riconoscere una merenda sana”: Dario Vista – Tecnologo Alimentare, Biologo Nutrizionista, scrive su “Il Salvagente”;

“Piatto ricco… cibo e relazione”: Anna Paolisso – Psicologa specializzata in Psicoterapia Sistematica, Familiare e Relazionale;

Modererà:

Laura Mongiello – Vicepresidente Lions Club Potenza Duomo.

A seguire degustazione del gelato lucano a cura della Gelateria Caruso.

Facciamo i nostri complimenti a Pina Caruso per aver deciso di compiere questo gesto a favore dei bambini meno agiati, consentendo loro di assaggiare una merenda sana e gustosa per mezzo di ingredienti accuratamente selezionati e realizzati con amore.

Questa la locandina dell’iniziativa.