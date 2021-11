Potenza, procedono i lavori nella Chiesa della Trinità: ecco quando verrà riconsegnata ai fedeli

L’ingegner Maurizio Tolve, direttore dei lavori di ristrutturazione che si stanno realizzando nella chiesa della Trinità di Potenza, è stato ascoltato nell’ultima seduta della Terza commissione consiliare permanente, presieduta da Rocco Bernabei.

È quanto fa sapere il Comune.

Il presidente Bernabei ha spiegato:

“Abbiamo ritenuto che, come organo consiliare, fossimo informati riguardo allo stato delle opere che si stanno eseguendo alla Trinità e, grazie alla concomitante presenza del vicesindaco e assessore alle opere pubbliche, Antonio Vigilante, ci siamo soffermati su un cronoprogramma che ragionevolmente potrà riconsegnare ai fedeli potentini l’edificio di culto nella prossima estate.

In questi giorni si è proceduto alla rimozione delle impalcature che circondavano la struttura, si proseguirà nell’immediato con la realizzazione di una recinzione che consenta le ulteriori operazioni di ristrutturazione, che riguarderanno l’interno della Chiesa.

Si opererà prevalentemente in fondazione, così da mettere in sicurezza l’intero edificio, anche per quanto attiene alla normativa antisismica.

Ci è stato illustrato inoltre come si intende procedere nella edificazione della canonica, essendo stata abbattuta per motivi di precaria staticità quella preesistente.

Infine rassicurazioni ci sono giunte riguardo agli interventi di recupero che concernono i dipinti di Mario Prayer, alcune statue tra cui spicca un crocifisso ligneo settecentesco, e altre opere di notevole valore, che saranno ricollocate all’interno dell’aula liturgica.

Si tratta di un lavoro articolato che si sta eseguendo con grande professionalità e cura”.

