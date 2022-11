Potenza: questa scuola vicina a studenti e professori per affrontare insieme temi molto importanti! Ecco il primo appuntamento

Il Dipartimento di Filosofia del Liceo Classico Statale Quinto Orazio Flacco di Potenza ha inteso programmare la formazione dei docenti come un percorso di approfondimento di temi e questioni utili a sensibilizzare anche gli stessi alunni della Scuola, in particolare quelli che frequentano l’ultimo anno del triennio liceale.

Per questo propone la rassegna “Dialoghi a scuola e in città”, articolata in tre momenti.

In un primo tempo i docenti si confrontano tra loro e con un ospite esperto sui temi proposti.

Successivamente incontrano, sempre con il medesimo ospite, gli alunni della Terza Liceo della scuola in Aula Magna.

Il terzo momento prevede il dibattito dei temi affrontati nel contesto pubblico del Polo bibliotecario, presso il quale i professori con gli esperti e gli alunni ragioneranno delle questioni affrontate, offrendo alla cittadinanza un’occasione di confronto e di dialogo.

Il primo appuntamento si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo Giovedì 24 Novembre alle ore 11:00: si affronteranno le questioni mediche e bioetiche della fine della vita.

Ne parleranno il dottor Ricciuti, direttore del reparto Hospice e delle Cure Palliative, e la professoressa Caporale, docente di Filosofia.

L’ incontro – come ogni incontro della rassegna- sarà proposto alla cittadinanza Lunedì 28 Novembre alle ore 17:00 presso il Polo bibliotecario di Potenza.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)