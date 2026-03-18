Potenza, Regione eroga 200000 euro per questo Comune della provincia: “lavori somma urgenza”

Il Comune di Terranova di Pollino fa sapere:
“Si comunica l’apertura dei “Lavori di somma urgenza ed inderogabili viabilità strada di collegamento Terranova di Pollino – Casa del Conte nei pressi del Ponte della Pace”, finanziati dalla Regione Basilicata – Dipartimento Difesa del Suolo con deliberazione di G.R n. 793 del 17.12.2025, per un importo di euro 200.000.00.
I vari interventi comprendono la rimodulazione della scarpata, con la messa in sicurezza della stessa e della strada principale Terranova di Pollino – Casa del Conte, nei pressi del Ponte della Pace.
Si ringraziano i tecnici dell’ufficio comunale e la Regione Basilicata per la tempestività nel coordinare e arginare tale criticità”.