Potenza, ricoverata contrae il virus in Ospedale: “è inconcepibile”! Questa la situazione

Preoccupa l’andamento del virus in Regione.

Queste le ultime notizie diffuse dal Sindaco di Rotonda (PZ), Rocco Bruno:

“Si comunica che a fronte di una avvenuta guarigione, si registra purtroppo una nuova positività.

Si tratta di una nostra concittadina ricoverata presso l’Ospedale San Carlo di Potenza per altre sintomatologie da diversi giorni e che, in un modo davvero assurdo e incredibile da crederci, ha contratto il virus all’interno del reparto.

Non ci sono parole per descrivere questo episodio, non è affatto normale recarsi in Ospedale per ricevere delle cure e contrarre, in un reparto no-covid, il virus.

E’ tutto così tristemente assurdo.

Serve maggiore attenzione ma soprattutto occorre rendere obbligatorio il vaccino per il personale medico e infermieristico delle strutture ospedaliere e sanitarie.

Perché, a più di un anno dall’inizio dell’epidemia, è inconcepibile ammalarsi di covid in un Ospedale.

A lei va un forte abbraccio e un augurio di pronta guarigione”.

