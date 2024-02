Potenza, “scambiare libri consente di non sprecarli ma di condividerli”: la proposta per incentivare la lettura

Il consigliere comunale di Potenza Rocco Pergola del gruppo consiliare ‘La Potenza dei Cittadini’ ha presentato un’interpellanza urgente “per la riproposizione e sviluppo dell’iniziativa ‘BookCrossing’”, questo il testo:

“Viste le richieste di numerosi cittadini per il ripristino del punto di scambio del BookCrossing nel centro storico della città di Potenza chiede all’assessore competente di valutare oltre al ripristino del punto di scambio della passata edizione presso la sede del Comune di Potenza in Piazza G. Matteotti anche la possibilità di sviluppare ulteriori punti di scambio.

In particolare di valutare la possibilità di pianificare in altre aree pubbliche della città (come ad esempio nei parchi, nelle ville comunali, nelle piazze o presso le fermate del trasporto pubblico locale) al fine di sviluppare i principali obiettivi dell’iniziativa, il primo di incentivare la lettura e il secondo di promuovere momenti di convivialità.

In Italia e nel mondo ci sono diversi modi e posti in cui poter fare il BookCrossing, in particolare in luoghi pubblici.

Ad esempio in altre realtà possiamo trovare diversi di punti di BookCrossing e di diverse tipologie nelle biblioteche, nelle scuole, nei mercati, nei parchi, nei supermercati ed anche nei negozi.

Non mancano, poi, nel mondo, dei privati o delle associazioni che hanno trovato dei modi originali per distribuire i libri, come posizionare delle cassette della posta o delle cabine in strade o parchi in cui poter lasciare il libro.

C’è chi ha allestito anche in luoghi pubblici delle semplici librerie, oppure anche delle strutture riqualificate e sottratte al degrado urbano.

La pratica di lasciare dei libri in luoghi pubblici per far sì che altri possano fruirne e, a loro volta, fare lo stesso rappresenta inoltre un modo per scambiare libri che consente così di non sprecarli ma di condividerli.

Vista la significativa valenza del BookCrossing si auspica un rapido intervento dell’amministrazione comunale e di prendere in considerazione la proposta formulata”.