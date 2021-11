Potenza, scarica 3 materassi in strada! Sindaco annuncia aspre sanzioni. I dettagli

A Potenza si torna a parlare di rifiuti e inciviltà.

Queste le dichiarazioni del Sindaco Guarente, pochi minuti fa:

“Cosa spinge un vergognoso incivile a scaricare tre materassi, per strada, a 100 metri da un’isola Ecologica dove potrebbe farlo gratuitamente?

Francamente non lo so; così come non riesco a spiegarmi la spocchia e la spavalderia di farlo con una telecamera a 10 metri.

So per certo, però, che gli sarà comminata la più aspra sanzione possibile!

Vergognati tu e tutti quelli come te!”.

Ecco una foto che mostra l’accaduto.

