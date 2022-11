Potenza: il consulente finanziario Sergio Oriente ci spiega come risparmiare fino a 2221 euro all’anno e assicurarsi un futuro migliore. Ecco i dettagli

La pandemia da Coronavirus – con tutte le sue conseguenze sul piano economico – ha messo a dura prova il sistema previdenziale italiano, già affaticato da trend demografici sfavorevoli e problemi sistemici.

Di conseguenza, mai come oggi, è sempre più importante valutare una forma di previdenza complementare, in modo da poter mantenere l’abituale tenore di vita anche in vecchiaia, dopo l’uscita dal mondo del lavoro.

Abbiamo chiesto al Consulente Finanziario Sergio Oriente qualcosa in più sull’argomento, ripercorrendo le tappe che hanno definito il suo percorso professionale:

“Vivo a Potenza, città nella quale sono nato e in cui svolgo l’attività di Consulente Finanziario dal 2001.

Affianco i miei clienti nel definire il percorso finanziario più adatto alle loro esigenze, aiutandoli ad individuare i bisogni personali e mettendo al loro servizio la mia ventennale esperienza.

Dopo la maturità classica, nel 1999 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza, con indirizzo internazionalistico, presso l’Università degli Studi di Salerno.

Nel 2006 ho ottenuto la Certificazione di European Financial Advisor rilasciata da EFPA Italia.

Nel 2013 sono diventato formatore del Progetto Economic@mente – Educazione finanziaria per gli studenti della scuola superiore – realizzato da ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari).

Nel 2017 ho ottenuto la Certificazione UNI ISO 22222:2008 rilasciata da KIWA Cermet Italia (asseverata Accredia).

Ogni anno dedico tante ore alla formazione e all’aggiornamento professionale.

La consapevolezza in ambito finanziario è la base per una pianificazione efficace.

Il mio motto è: “scegliere consapevolmente oggi per vivere meglio domani”.

Risparmiare per garantire a se stessi un futuro adeguato, attraverso la previdenza integrativa, è diventata quasi una necessità, soprattutto per le giovani generazioni che percepiranno pensioni calcolate solo con il “metodo contributivo puro”.

Uno dei motivi per cui si investe è quello di garantire un futuro migliore a sé stessi e ai propri cari.

In questo senso, un ottimo investimento è quello in cui lo Stato ci aiuta a investire diminuendo l’ammontare delle nostre imposte sui redditi.

La progressiva diminuzione ed invecchiamento della popolazione italiana sta mettendo sempre più in difficoltà il nostro sistema pensionistico “a ripartizione” in cui i contributi versati ogni anno dai lavoratori attivi (in diminuzione) sono utilizzati per pagare le pensioni dei lavoratori a riposo (in aumento).

La conseguenza di questo trend demografico è che l’importo delle pensioni erogate a chi andrà in pensione in futuro sarà sensibilmente più basso di quello attuale: se durante la vita lavorativa non accumuleremo abbastanza risparmi per il pensionamento rischiamo quindi di passare gli ultimi anni della nostra vita con un tenore di vita molto più basso di quello a cui eravamo abituati.

Per cercare di alleviare almeno in parte questo problema, lo Stato incentiva gli investimenti in piani di risparmio destinati a costituire una pensione aggiuntiva a quella obbligatoria, consentendo di dedurre dal proprio reddito IRPEF, tutti gli anni, i versamenti in previdenza complementare fino all’importo di 5.164,27 euro all’anno.

In pratica, investendo fino a 5.164,27 euro in un fondo pensione (per noi stessi o per altri familiari a carico quali coniuge o figli) il fisco ci restituirà l’IRPEF che avremmo dovuto pagare su quell’importo, con un beneficio fiscale che dipende dalla propria aliquota marginale (23%, 25%, 35%, 43%).

Nel caso dell’aliquota massima (43%), ad esempio, ogni anno possiamo investire 5.164 euro pagandone di tasca nostra solo 2.943 con lo Stato che ci mette la differenza di 2.221 euro rinunciando ad una parte dell’IRPEF che altrimenti avremmo dovuto pagare.

I fondi pensione offrono almeno 4 possibili linee di investimento: garantito, obbligazionario, bilanciato ed azionario, in ordine di rischiosità.

Se si è lontani dalla data di pensionamento è buona norma sottoscrivere inizialmente un comparto azionario, per poi spostarsi progressivamente verso comparti meno rischiosi con l’avvicinarsi della data di pensionamento.

Oltre alla importante deduzione fiscale in fase di versamento, un ulteriore vantaggio dei fondi pensione è che su tali investimenti non si paga l’imposta di bollo dello 0,2% annuo che grava invece su pressoché tutti gli altri investimenti finanziari.

I rendimenti maturati sono inoltre assoggettati alla tassazione del 20% anziché a quella del 26% applicata alla maggior parte degli investimenti finanziari.

Ai vantaggi previsti in fase di versamento ed accumulo si aggiungono gli ulteriori vantaggi fiscali riconosciuti dallo Stato in fase di erogazione, ossia quando andremo in pensione e potremo riavere indietro i nostri soldi.

Raggiunto il pensionamento potremo convertire il capitale accumulato in una rendita che verrà tassata ad una aliquota fiscale nuovamente agevolata pari al 15% meno lo 0,30% per ogni anno di adesione superiore al quindicesimo, fino a raggiungere una imposta minima del 9% dopo 35 anni di adesione.

Il suddetto meccanismo di tassazione vale per la quota di capitale derivante dai contributi “dedotti”, ossia quelli su cui abbiamo beneficiato della deduzione fiscale dall’IRPEF in fase di accumulo.

Gli eventuali importi versati in eccesso rispetto ai 5.164,27 euro annui e su cui non abbiamo beneficiato della deduzione fiscale (i cosiddetti “contributi non dedotti”), daranno origine ad una quota capitale non soggetta ad alcuna tassazione a scadenza: questo è particolarmente importante per chi fosse fiscalmente incapiente in fase di accumulo o per chi, come le partite IVA in regime forfettario, non possono dedurre a causa del proprio regime fiscale.

Arrivati al pensionamento è anche possibile richiedere la liquidazione dell’intero capitale accumulato anziché una rendita, qualora convertendo il 70% del montante questo dia origine ad una rendita di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale (6.085,43 euro all’anno).

I suddetti benefici vengono riconosciuti dallo Stato in quanto dedicati alla costituzione di una futura pensione “di scorta”: per questo motivo gli investimenti effettuati non sono riscattabili fino al raggiungimento del pensionamento, salvo che per casistiche particolari (es. acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli) e comunque dopo almeno 8 anni dalla data di adesione.

Aspettiamo tutti coloro che volessero approfondire il tema della previdenza integrativa, e non solo, presso gli uffici della Consulenza Finanziaria siti a Potenza in Via Centomani 11 – Area Direzionale Franco – Ingresso A. (Si riceve su appuntamento previo contatto telefonico o WhatsApp: cell. 3498051013).

Qui offriamo un servizio di consulenza globale, certificata tramite Ente accreditato e indipendente, in linea con gli standard internazionali ISO e basata sul benessere e sugli obiettivi di vita delle persone.

In qualità di consulenti finanziari, il nostro compito è proprio quello di mettere a disposizione le nostre competenze a servizio dei clienti: e così ci prendiamo cura del futuro di chi sceglie di rivolgersi a noi”.

