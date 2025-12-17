Potenza, settore energetico: nuove opportunità di collaborazione dopo la visita ufficiale dell’ambasciatore di Norvegia in Regione. I dettagli

Visita ufficiale dell’ambasciatore di Norvegia in Italia, Tord Tukun, in Regione Basilicata a Potenza, accolto dall’assessore regionale all’Ambiente, Laura Mongiello.

Un incontro istituzionale incentrato sui temi della tutela ambientale e della transizione energetica, oggi al centro delle politiche europee e internazionali e di stretta attualità per l’agenda programmatica lucana.

L’assessore, il direttore generale, Canio Santarsiero, e i dirigenti della Direzione Ambiente hanno presentato le principali linee di intervento della Regione sui contenuti al centro del confronto.

Si è discusso delle prospettive di sviluppo sostenibile con una piena apertura dell’ambasciatore a favorire nuove opportunità di collaborazione, anche alla luce della lunga e consolidata esperienza della Norvegia nel settore energetico, capace di coniugare crescita economica, innovazione e rispetto dell’ambiente.

La Regione conferma, pertanto, l’obiettivo di rafforzare strategie territoriali orientate alla sostenibilità e alla valorizzazione delle proprie risorse, anche attraverso sinergie di respiro internazionale.