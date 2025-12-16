Potenza: Silvia esempio di determinazione per atlete con difficoltà. Il prestigioso riconoscimento

Durante l’evento “Campioni oltre i limiti”, che ha avuto luogo lunedì 15 dicembre ore 17:00 presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, il Centro Italiano Paralimpico (CIP) ha premiato Silvia Giampietro, atleta tesserata Hydrosport.

Questo convegno ha celebrato le atlete e gli atleti con difficoltà che si sono distinti per impegno, risultati e spirito sportivo nel 2025.

Silvia ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di migliore atleta dell’anno nella sua categoria FINP, un traguardo significativo che mette in luce l’importanza di raggiungere alti livelli agonistici nonostante le evidenti difficoltà e limitazioni.

La sua presenza alla cerimonia, alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dimostra come la determinazione possa superare qualsiasi ostacolo.

Allenandosi presso il Parco Natatorio di Viggiano, Silvia ha dimostrato costanza e resilienza.

Questo premio non solo celebra i suoi successi personali, ma serve anche da ispirazione per altre atlete con difficoltà, evidenziando che il lavoro duro e la passione possono portare a risultati memorabili e straordinari.

Il riconoscimento di Silvia sottolinea l’importanza dello sport paralimpico in Basilicata, un settore in crescita grazie all’impegno di atlete, atleti e organizzazioni come Hydrosport.