Potenza, sostanze sospette e schiuma bianca nel Basento: “quali azioni effettuate?”. Ecco le richieste

Riceviamo e pubblichiamo l’interpellanza urgente sulle sostanze sospette nel Basento, a firma dell’ Ing. Rocco Pergola, Consigliere Comunale:

“Considerata la presenza di una significativa ed intensa schiuma bianca nelle acque del fiume Basento sia nei pressi di via del Gallitello che nei tratti fluviali del Parco Fluviale Basento.

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, la sopravvivenza di numerose specie viventi presenti nel fiume Basento e l’equilibrio dell’ecosistema presente si INTERROGA il Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale:

-per sapere quali azioni sono state effettuate per appurare la natura di queste sostanze schiumogene;

-per sapere se tali sostanze schiumogene sono pericolose per la salute, per l’ambiente e gli eventuali danni prodotti ad esso;

-per sapere se sono state avviate tutte le azioni necessarie per risalire ad eventuali responsabilità e/o eventuali autori di svernamento nel torrente Basento di tali sostanze;

-per sapere se l’amministrazione comunale si è coordinata con altri soggetti istituzionali (Arpab, Carabinieri Forestali, Forze dell’ordine, ecc) per scongiurare ulteriori fenomeni di sversamento o presenza di tale sostanza nelle acque del torrente.

Si invia tale interpellanza per sollecitare l’amministrazione ad intervenire per scongiurare situazioni di pericolo e disagio per gli utenti, e per garantire il ripristino delle condizioni effettive di sicurezza ambientale nel breve periodo”.a

