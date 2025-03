Potenza: sta per tornare la nostra bellissima e Storica Parata Dei Turchi! Ecco come partecipare

Il Comune di Potenza comunica:

“Con determina dirigenziale UD Servizi alla Persona n. 380 del 6 marzo 2025 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato ad acquisire le istanze di cittadini/associazioni/istituti scolastici interessati a partecipare, a titolo gratuito, alla ‘Storica Parata dei Turchi’ in data 29 maggio 2025.

In base all’articolazione dei quadri storici stabiliti nel Disciplinare, il reclutamento prevede la partecipazione di un numero massimo di circa 900 figuranti che verranno ripartiti nei tre sezioni:

– Ambiente 1800

– Ambiente 1500

– Ambiente 1100

Le Associazioni, gli istituti scolastici e i singoli cittadini, a cominciare dalle ore 10:00 del 7 marzo 2025 ed entro le ore 12:00 del 31 marzo 2025, devono compilare e trasmettere la richiesta di partecipazione unicamente online, utilizzando lo SPID o Carta d’identità elettronica (CIE).

Il modulo di ‘Domanda di partecipazione a La Storica Parata dei Turchi Edizione 2025’, è disponibile in formato editabile al link: https://siopi.rete.potenza.it:487/siamo/compila-istanza/parata_dei_turchi_2025

Avvertenze:

– il cittadino/a che intende sfilare individualmente deve selezionare la modalità “Individuale”;

– il cittadino/a che intende sfilare (preferibilmente) in coppia o in gruppo deve selezionare come modalità di partecipazione “coppia/gruppo”, facendo attenzione a scegliere l’opzione “primo membro del gruppo”, se trattasi del primo figurante intestatario del gruppo e comunicare il codice gruppo (assegnato e inviato direttamente al richiedente via mail) a tutti gli altri membri (per un max di 8 figuranti); se si intende partecipare con un gruppo già costituito è necessario inserire/indicare (nel campo specifico) il codice gruppo che è stato comunicato al primo membro (partner in caso di coppia);

– i rappresentanti/presidenti/referenti, delle associazioni e degli istituti scolastici, nonché gli associati e gli studenti (se autorizzati dal proprio Istituto) devono compilare il modulo (editabile), scegliendo come modalità di partecipazione “Associazione/Istituti Scolastici”, e selezionare dall’elenco l’associazione o l’istituto scolastico di appartenenza”.