Potenza: studenti alla scoperta di Filomena Nitti, eccezionale scienziata lucana a cui è stato negato il Nobel. L’iniziativa

Gli alunni della 2B dell’IPSSEOA Umberto Di Pasca, seguiti dalla prof.ssa Maria Vita Pace, hanno ottenuto il badge per le buone pratiche STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), con un lavoro laboratoriale sulla vita di Filomena Nitti e la mappatura nazionale InnovaMenti_STEM della propria scuola.

Il percorso ha visto gli alunni impegnati nella riscoperta di questa eccezionale scienziata lucana, a cui è stato negato il Nobel, assegnato soltanto al marito Daniel Bovet.

Questo percorso è stato pensato in particolare per ispirare le studentesse/alunne e sostenerle nell’intraprendere gli studi e le carriere scientifiche, dato che in tale campo esiste tutt’oggi un gap di genere.

La proposta didattica è stata scandita da tre momenti integrati tra loro:

StorytellingSTEM: una breve narrazione dei momenti salienti della vita della scienziata;

LabSTEM: realizzazione di una semplice attività laboratoriale, ispirata al lavoro di ricerca della scienziata;

Cara Scienziata, ti scrivo: un momento conclusivo di riflessione, proposto come un ideale scambio di messaggi con la scienziata, condivisibili anche in rete con #InnovamentiSTEM.

Sono ancora poche le scuole Potentine che hanno ottenuto la mappatura nazionale per le buone pratiche STEM e gli alunni dell’IPSSEOA Di Pasca, ancora una volta, hanno dimostrato la validità del percorso formativo, che consente loro di vantare ottime competenze in campo scientifico.

Ecco le foto.

