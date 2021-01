Potenza: studenti della provincia attendono da giorni il calendario dello screening! Ecco la situazione in questi 6 Comuni

Il Comune di Tito (PZ) informa:

Da giorni siamo in attesa di conoscere da parte di Asp, Regione Basilicata e Comune di Potenza, il calendario dello screening tramite test antigenici rapidi rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado residenti a Tito, Vietri di Potenza (PZ), Satriano di Lucania (PZ), Brienza (PZ), Savoia di Lucania (PZ) e Sant’Angelo Le Fratte (PZ), che dovrebbe svolgersi presso il Centro per la Creatività Cecilia e più volte annunciato.

Qualora entro la giornata di oggi non dovesse giungere nessuna comunicazione al riguardo, l’Amministrazione Comunale, come già fatto per tutti gli studenti delle scuole del proprio territorio comunale, tramite il personale sanitario della Coop. Insieme, garantirà uno screening a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti a Tito (nella giornata di domani 29 Gennaio 2021), presso la Sala Don Domenico Scavone e secondo il seguente calendario orario:

dalle ore 9:30 alle ore 13:00: Cognomi dalla A alla L;

dalle ore 15:30 alle ore 19:00: Cognomi dalla M alla Z.

Si invitano gli interessati a stampare, compilare e consegnare al personale sanitario al momento dello screening il modulo CONSENSO INFORMATO PER TEST ANTIGENICI RAPIDI recuperabile al link qui di seguito allegato

https://www.comune.tito.pz.it/…/1986-rientro-a-scuola…”.

