Potenza, teatro: aperte le iscrizioni a “Sedimentazioni 2023” con borse di studio per gli under35! Ecco il progetto

Aperte le iscrizioni a Sedimentazioni 2023 all’interno della più ampia progettualità di Ecoscena a cura della compagnia Abito in Scena, organismo riconosciuto dal Ministero della Cultura.

Sedimentazioni è un percorso teatrale a carattere multidisciplinare, unico, per il quale sono previste borse di studio per gli under35.

Dopo le due annualità precedenti, che hanno visto protagonisti oltre 30 giovani, si persegue ancora con forza l’obiettivo di rivolgersi ai giovani provenienti anche da contesti di fragilità socio-economica e di disabilità psico-motoria, credendo fortemente nel valore inclusivo del teatro.

Il tema intorno al quale ruoteranno le giornate di formazione è l’ambiente, declinato attraverso un approccio di contaminazione tra le arti volto a sensibilizzare cittadinanza e giovani.

Movimento scenico, tecniche interpretative, educazione vocale sono alcuni degli ambiti di formazione a cui si aggiungeranno fasi di approfondimento sui temi ambientali con il supporto delle associazioni ambientaliste tra cui Legambiente.

L’attività è finalizzata all’allestimento di performance teatrali.

Afferma Leonardo Pietrafesa-direttore artistico di Abito in Scena:

“Parlare di tutela ambientale oggi significa secondo noi, porsi domande del tipo: quali sono i reali benefici che l’intervento dell’uomo apporta sull’ambiente, quali i costi e gli impatti negativi in termini sanitari e sociali?”.

Per il 2023 saranno attivati inoltre seminari di approfondimento per tutta la comunità e la rassegna per le infanzie I nomi dei colori ormai giunta al suo terzo anno, che prevede momenti di gioco e formazione sulle tematiche ambientali.

Il gioco teatrale (corpo, voce, emozioni) porterà direttamente ad esplorare la natura, natura da toccare, scoprire, raccontare e trasferire nei linguaggi espressivi.

Sedimentazioni si svolgerà, come da Ottobre 2021, presso il Centro Sociale di Malvaccaro a Potenza, ma non solo e per il 2023 attraverserà altri luoghi significativi della Basilicata e si spingerà oltre i confini regionali.

Il Centro Sociale di Malvaccaro è per Abito in Scena luogo aggregante e in cui la compagnia ha realizzato molte attività formative e residenziali negli anni, insediandosi altresì in altri quartieri del capoluogo come l’ex progetto Ophelia, un Ospedale psichiatrico innovativo per i primi anni del 900, nonché il più giovane quartiere di Macchia Romana, dove ha curato le residenze di teatro e natura presso il Parco Elisa Claps.

Ciò che si intende fare con Sedimentazioni è costruire, attraverso il teatro, una narrazione dei territori coinvolti tale da porre l’attenzione sulle loro reali emergenze e criticità ambientali perché fare teatro è raccontare, è costruire un pensiero, che possa smuovere, produrre ogni volta un cambiamento.

Per essere informati su Sedimentazioni è possibile contattare Abito in Scena scrivendo a info@abitoinscena.com o al recapito 342.9458761(whatsApp).

