Grande successo della Basilicata a questi eventi fieristici: anche in bici tanti i nuovi orizzonti da presentare! I dettagli

Oggi e domani la Regione Basilicata e l’Agenzia di Promozione Territoriale partecipano alla VII edizione di Discover Italy – workshop dedicato all’Incoming Italia – presso l’ex Convento dell’Annunziata a Sestri Levante.

Questo momento di confronto vede la partecipazione, grazie al supporto di Apt Basilicata, di quattro operatori turistici lucani che ne hanno fatto richiesta e che avranno la possibilità di incontrare i tanti buyers selezionati presenti.

Discover Italy, giunto alla settima edizione, è l’evento al quale hotel e operatori italiani incontrano i migliori buyer.

Due i principali obiettivi dei seller: diversificare l’offerta e internazionalizzare le presenze. Come?

I territori e le regioni italiane, fra cui anche la Basilicata, stanno lavorando su un’offerta turistica sempre più ampia e che punta, oltre che sugli aspetti culturali e balneari, su attività outdoor e sul food & wine.

Dal punto di vista organizzativo, i partecipanti possono contare su un innovativo sistema di appuntamenti che, grazie a un sofisticato algoritmo, calcola il perfect match tra domanda e offerta.

Ricca l’agenda dei quattro operatori turistici lucani con 20 appuntamenti al giorno.

Oltre 160 i buyer provenienti da Olanda, Gran Bretagna, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Spagna, Svezia, Belgio, Germania, Canada, Stati Uniti, Emirati Arabi, Polonia, Israele e Italia.

Da Sestri Levante la Regione e l’Apt si trasferiranno a Bologna per partecipare alla seconda edizione della fiera del cicloturismo in programma nei giorni 1 e 2 aprile presso lo Spazio DumBo.

La Basilicata sarà presente con le sue offerte in un’area espositiva di 20 mq circa.

Attesi circa 150 espositori e sono previsti una cinquantina di eventi, tra cui presentazioni informative e racconti di storie di viaggi.

All’interno dell’evento fieristico, l’APT Basilicata il primo aprile, alle ore 17:00, terrà una conferenza dal titolo: “Basilicata in bici: nuovi orizzonti da scoprire” con la partecipazione del ciclista professionista lucano Domenico Pozzovivo e del direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.

Intanto in questi giorni, ospite dell’Enit e accompagnato dall’Apt, è in giro per la Basilicata un influencer / blogger tedesco per raccontare la nostra regione attraverso foto e post sui suoi canali social.

