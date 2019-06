A Potenza torna la Notte Bianca della Cura organizzata dagli Amici dell’Hospice: i dettagli

Il prossimo 11 Giugno 2019 dalle ore 18:30 alle ore 0:30 si svolgerà, in tutto il centro storico della città di Potenza, la seconda edizione della Notte Bianca della Cura “CurArte”, organizzata dall’Associazione Amici dell’Hospice.

L’evento ritorna ad un anno esatto dalla prima edizione e rientra nel cartellone nel cartellone di “San Gerardo 900/Le celebrazioni Gerardiane”, promosso dal Comune di Potenza. Sarà patrocinato dall’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza e dalla Università degli Sudi della Basilicata.

Come fa sapere l’Associazione:

“La seconda edizione della manifestazione “CurArte”- La Notte Bianca della Cura rappresenta un’occasione per far apprezzare non solo le attività che offriamo ai nostri amici che accogliamo in Hospice, ma anche l’importanza delle cure palliative, sottolineando la grande validità della Legge n.38 del 2010 concernente le “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

L’iniziativa sarà realizzata grazie alla collaborazione di scuole elementari, scuole di musica, canto, danza e teatro, scrittori, giornalisti, grafici, ognuno dei quali darà vita alla parola cura con la propria arte.

Un ringraziamento particolare all’Azienda Ospedaliera San Carlo, alla Regione Basilicata, alla Provincia ed al Comune di Potenza, ai Club Service, all’Università degli Studi della Basilicata, agli Ordini Professionali, a Letti di Sera, agli imprenditori e commercianti che hanno contribuito alla realizzazione di CurArte”.

Una bellissima iniziativa per la nostra Città ideata da un’Associazione meravigliosa che da sempre aiuta il prossimo ad alleviare le proprie sofferenze.

Questa la locandina dell’evento.