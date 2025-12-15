Potenza, tragico incidente sul lavoro in provincia: purtroppo una persona non ce l’ha fatta

Tragedia in provincia di Potenza.

Schiacciato dalla terra che avrebbe dovuto scaricare dal camion che stava guidando, come fa sapere ansa a Viggiano (Potenza), è morto un operaio di 67 anni.

Gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano che stanno facendo accertamenti sull’incidente insieme con il personale della Medicina del Lavoro dell’Azienda sanitaria di Potenza.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.