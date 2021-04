Potenza, tutti pronti a pulire questo Parco! Ecco come curare l’area verde nel cuore della città

Dopo i rinvii a causa delle avverse condizioni meteo delle scorse settimane, si svolgerà nella mattinata di domenica 02 maggio la giornata ecologica “puliAMO il Parco Baden Powell”, dedicata alla cura e all’attenzione di un’area verde nel cuore della città, a cura della Cooperativa Sociale Venere e delle associazioni attive nel parco.

Il ritrovo è previsto per le ore 8:30 presso il bar all’interno del parco, per poi iniziare i lavori di raccolta rifiuti per le ore 09:00.

A tutti i partecipanti verranno distribuiti guanti, rastrelli e buste.

Sono invitati a partecipare cittadini ed associazioni, l’evento si svolgerà in totale sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid 19 vigenti.

La giornata ecologica è patrocinata da ACTA spa, Comune e Provincia di Potenza.

