Potenza, un evento per parlare della dipendenza affettiva: “Nessun femminicidio avviene all’improvviso”. L’appuntamento

Non sei sola Potenza presenta: “RAPTUS? Femminicidio, stalking e violenza sulle donne, cosa sono, come difendersi”.

I promotori dell’evento spiegano:

“Raptus: sostantivo maschile, dal latino raptus, rapimento, derivato da rapère, rapire.

In psichiatria, impulso improvviso e incontrollato che, in conseguenza di grave stato di tensione, spinge a comportamenti parossistici, per lo più violenti.

Quello che diciamo noi è che in Italia un giorno su tre una donna viene uccisa.

Basta parlare di “Raptus”.

Basta utilizzare l’espressione malattia mentale per provare a spiegare abusi, aggressioni e omicidi.

“Raptus” tra le parole più sbagliate e purtroppo più comuni .

Nessun femminicidio avviene all’improvviso ma è l’esito di un’escalation di violenza che non è stata intercettata o fermata in tempo.

Una violenza iniziata molto tempo prima: magari prima solo psicologica, pericolosissima perché inizia a far vacillare lo status psichico ed emotivo della vittima, poi il primo schiaffo, fino ad arrivare agli agghiaccianti casi di cronaca di cui sentiamo parlare ormai troppo spesso.

Altrettanto inaccettabile anche la parola follia, perché regala un alibi emotivo al carnefice e fa pensare che chi compie questi delitti sia una persona con disturbi psichici, ma ormai sappiamo bene che non è sempre così.

E’ certamente importante parlare della dipendenza affettiva che sta alla base di molte di queste relazioni violente, invece dell’uso improprio del termine amore malato”.

In questo incontro con esperti del settore e testimonianze proveremo a spiegarvelo, grazie anche alla presenza di Gildo Claps e Gino Cecchettin.

Ecco la locandina dell’evento.