Potenza, un mese di monitoraggio su locali e spettacoli: riunione del Prefetto

A distanza di un mese dall’avvio dei dispositivi di controllo sulle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo del potentino, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, domani mercoledì 11 marzo, con inizio alle ore 11,00, una nuova riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare un punto di situazione.

Oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, al Sindaco del Capoluogo ed al Presidente della Provincia, saranno presenti il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza, il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza-Matera, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza, il Presidente di Anci Basilicata, il Presidente della Camera di Commercio della Basilicata, il Presidente di Confindustria Basilicata, il Presidente della Confcommercio di Potenza ed il Presidente della Confesercenti di Potenza.