Potenza: un omaggio che incoraggia i nostri medici e infermieri! L’iniziativa

Questa mattina, presso la tenda del Qatar di Potenza, l’Associazione “Rete Città per le donne”, in occasione della Giornata mondiale del libro e dell’editoria, ha donato a tutti gli operatori e ai volontari presenti, dei libri come segno di gratitudine per il lavoro che stanno svolgendo.

Dall’Asp Basilicata:

“Un sentito ringraziamento va all’Associazione ‘Rete Città per le donne’ da parte dell’Azienda.

Un omaggio, una carezza, un gesto delicato che incoraggia e rende omaggio ai nostri medici, infermieri, operatori sanitari e ai tanti volontari che sono impegnati da mesi nella lotta alla pandemia. Grazie”.

