Potenza, un successo le festività per il nostro Santo Patrono: “Tutto si è svolto con grande ordine, pulizia e professionalità grazie a tutti voi”. I dettagli

Negli ultimi 5 giorni strade strapiene di gente a Potenza per l’immancabile appuntamento in occasione delle festività del nostro Santo Patrono San Gerardo.

Tutta la città infatti si è riversata sulle strade per seguire non solo l’attesissima Parata dei Turchi ma tutti gli eventi in programma riconfermandosi ancora una volta un grande successo.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco di Potenza Mario Guarente e l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefania D’Ottavio:

“Grazie ai potentini, grazie a Potenza, grazie agli ospiti che hanno voluto vivere con noi questi straordinari cinque giorni di festività patronali.

Non citiamo numeri, dati, statistiche.

Prima delle immagini, dei video, dei servizi giornalistici e dei post sui social che tutti hanno potuto ammirare, ci fa piacere sottolineare la partecipazione, il coinvolgimento, gli applausi che dai concerti alla Parata dei Turchi, dall’accensione della Iaccara al murales nelle Scale mobili, hanno contraddistinto l’edizione di quest’anno dei festeggiamenti.

Gli appuntamenti del 30 maggio hanno poi rappresentato la degna conclusione, con il raccoglimento di una città intera che si è stretta attorno al proprio Santo Gerardo nelle celebrazioni religiose, Messa e Processione, e una marea di giovani che ha ballato, cantato e si è divertita con il concerto conclusivo in piazza Mario Pagano.

Un ultimo e fortissimo ringraziamento alle migliaia di lavoratori, volontari, associazioni, che hanno operato in tutti i settori, supportando il Comune di Potenza, per ordine pubblico, assistenza sanitaria, pulizia, viabilità, trasporti, pubblica illuminazione, organizzazione e realizzazione delle decine di eventi, gestione degli ambulanti, vigilanza e controllo del territorio.

Tutto si è svolto con grande ordine, pulizia e professionalità grazie a tutti voi”.a

