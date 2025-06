Potenza: una giornata speciale da parte di questa Associazione che organizza una dolce sorpresa ai piccoli guerrieri nati prematuri. Complimenti

Cuore di Maglia Potenza in occasione della Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico, è lieta di invitare tutta la cittadinanza venerdì 13 giugno, dalle ore 11.00 alle 18.30, al parco della Torre Guevara.

Ogni anno, nel week-end della seconda settimana di giugno, appassionati dell’uncinetto e della maglia si riuniscono nei luoghi pubblici delle città, come piazze, parchi o bar, per lavorare insieme e condividere l’amore per questa antica arte.

Viene considerato il più grande evento dedicato all’arte della tessitura in tutto il mondo.

Organizzato per la prima volta nel 2005 a Parigi, da Danielle Landes, il giorno della tessitura di massa iniziò a diffondersi anche in Svezia, Stati Uniti, Norvegia, Estonia, Finlanda e Italia.

Così, il lavoro a maglia viene portato fuori casa e diventa un fenomeno sociale, chiamato Lanaterapia, che favorisce la socializzazione e la condivisione tra i partecipanti.

In Italia diverse associazioni, come Cuore di maglia, promuovono la lanaterapia come strumento di benessere psico-fisico, producendo manufatti e favorendo la solidarietà verso i soggetti più deboli.

I volontari dell’associazione Cuore di Maglia realizzano a maglia copertine, capellini, scarpette e morbidi dudù per scaldare i bambini nati prematuri e ricoverati in 147 reparti di Terapia Intensiva Neonatale, tra cui la T.I.N. dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.

Lavorano piccoli capolavori per sostenere e favorire la CARE, il protocollo di cura e accudimento che contribuisce allo sviluppo dei piccoli e facilita la relazione genitoriale in questi reparti così delicati.

Il 13 giugno sarà una giornata all’insegna della creatività e solidarietà.

Condivideremo la passione del lavoro a maglia e racconteremo il nostro impegno nella realizzazione di copertine, twist, cappellini e doudou a favore dei bambini prematuri del reparto di Neonatologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza esponendo i lavori realizzati in associazione.

I partecipanti, con l’attrezzatura adatta, potranno lavorare in compagnia, imparare le basi, provare tecniche diverse o i ferri circolari e realizzare insieme un piccolo e simpatico doudou.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 11:00: Accoglienza partecipanti,

Lavoriamo a maglia insieme!,

Worksho,

lavorazione di un simpatico doudou o primi passi e punti base,

E per i bambini? Lunghissime catenelle diventeranno bracciali, collane, portachiavi…,

Ore 18:30: Saluti e ringraziamenti.

“Se non sai che fare delle tue mani, trasformale in carezze.”

Di seguito la locandina con i dettagli.