Potenza, una storia di successo: Antonio ci racconta come la “Sud Commercio Edile” sta attraversando la pandemia mantenendo i posti di lavoro e continuando ad investire! Complimenti

Sentiamo ogni giorno parlare di crisi, disoccupazione, difficoltà sia nel fare impresa che nel mondo del lavoro.

La diffusione del Covid-19 e la pandemia, come sappiamo, ha avuto effetti molto pesanti sull’economia mondiale.

Eppure c’è chi non si è mai arreso, portando avanti la propria attività con passione e sacrificio.

Competenza e professionalità, da sempre, consentono di attivare e portare avanti servizi di alto livello qualitativo non solo rispondenti ai bisogni degli utenti ma consentendo a chi opera nel settore di avere il giusto riconoscimento nel proprio lavoro.

E’ il caso della Sud Commercio Edile S.r.l., Azienda nata dall’esperienza e professionalità di due imprenditori lucani che da 30 anni opera sul mercato delle attrezzature e macchine per l’edilizia.

L’Azienda si è specializzata durante il corso degli anni nella vendita, noleggio, montaggio ed assistenza di gru a torre per cantieri edili.

Oggi può vantare uno staff di 9 persone con tecnici professionisti pronti a garantire la completa assistenza su tutte le macchine ed attrezzature delle marche più prestigiose.

Ubicata in C.da S. Loja, Zona Industriale di Tito Scalo (PZ) opera su tutto il territorio regionale della Basilicata e negli ultimi anni ha allargato i propri confini commerciali nel basso Cilento, Vallo di Diano a Alto Cosentino.

Abbiamo chiesto al Responsabile Commerciale Antonio Iannielli ulteriori dettagli sull’Azienda e quali sono gli incentivi a cui è possibile accedere:

“la Sud Commercio Edile S.r.l. con sede nella Zona Industriale di Tito Scalo (PZ), opera in tutto il territorio lucano nel settore dell’edilizia da 30 anni, occupandosi della vendita e dell’assistenza tecnica delle seguenti attrezzature:

Macchine edili;

Ponteggio;

Mini escavatori;

Sollevatori telescopici;

Piattaforme;

Mini pale;

Gru edili da cantiere.

Disponiamo di una flotta noleggio di 50 macchine per soddisfare ogni esigenza dei nostri clienti.

Mettiamo anche a disposizione dei clienti due agenti tecnico-commerciale, operativi su tutto il territorio della Basilicata per promuovere i nostri prodotti, informazioni e preventivi.

Per cui, dopo un primo contatto, è possibile consegnare direttamente in cantiere oppure chiedere semplicemente alcune informazioni ai nostri rappresentanti che si occupano di Basilicata Nord e Basilicata Sud.

Il 2021 si è aperto con una grande novità: siamo ufficialmente concessionari Kubota.

Il gruppo Kubota è il numero 1 in Europa con i suoi Miniescavatori ed i suoi motori industriali Diesel.

Rappresenta il partner ideale di chi per lavoro necessita di Miniescavatori caratterizzati da grande affidabilità e potenza.

Colgo l’occasione per ricordare che Antonio Iannielli è a disposizione del cliente per illustrare anche gli incentivi fiscali che si possono ottenere con il Credito d’Imposta e le varie leggi che vengono approvate annualmente (Legge Industria 4.0 e Legge Sabatini) con una consulenza finanziaria anche su pratiche di leasing e finanziamenti a tassi agevolati.

In questo modo si possono effettuare con tranquillità gli investimenti necessari per l’acquisto di macchine per l’edilizia”.

Facciamo i complimenti alla Sud Commercio Edile S.r.l. che da 30 anni ha deciso, con coraggio, di lavorare e investire qui in Basilicata per offrire, con attenzione e professionalità, il meglio a tutti i propri clienti.

