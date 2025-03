Potenza, un’auto insospettisce i Carabinieri: due giovani nei guai in provincia!

Continua senza sosta l’attività repressiva dell’Arma dei Carabinieri tesa a contrastare il dilagante fenomeno delle truffe agli anziani.

Ad inizio settimana, i Carabinieri della Compagnia di Senise hanno tratto in arresto due giovani per concorso in truffa ai danni di una 80enne di Francavilla in Sinni.

A seguito di segnalazione giunta alla Centrale Operativa, i militari dell’Arma hanno fermato due persone di origini campane, di 25 e 18 anni, le quali, a bordo di un’utilitaria, si aggiravano con fare sospetto per le vie del centro abitato dove, poco prima, si era consumata una truffa in danno di un’anziana.

La vittima, in particolare, a seguito di una telefonata sulla propria utenza fissa con cui le veniva riferito di una situazione debitoria del nipote, consegnava 500 euro in contanti e monili in oro ai presunti truffatori che si presentavano presso la sua abitazione come dipendenti dell’ufficio postale.

Resasi immediatamente conto della truffa, segnalava quanto accaduto agli operatori del 112 i quali diramavano le ricerche che permettevano di individuare i due giovani e, a seguito di un’attenta ispezione dei luoghi, recuperare l’intera refurtiva.

I Carabinieri hanno così provveduto a restituire all’anziana vittima il maltolto e a trarre in arresto i due giovani, associati, al termine delle formalità di rito, alla Casa Circondariale di Potenza a disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro.

Il GIP del locale Tribunale ha poi convalidato gli arresti disponendo a carico dei due indagati, per i quali, si precisa, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.

La pronta risposta fornita al cittadino e la buona riuscita dell’intervento sono il frutto di un continuo lavoro delle Istituzioni attraverso mirate campagne informative tese a rafforzare una coscienza collettiva nei riguardi di questi fenomeni criminosi in danno delle cosiddette fasce deboli della popolazione nonché dell’incessante opera di prevenzione e controllo sul territorio attuato dall’Arma dei Carabinieri con i suoi reparti della linea territoriale.

I vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza raccomandano di ricorrere senza esitazioni al Numero Unico per le Emergenze 112 o ai presidi dell’Arma capillarmente distribuiti sul territorio certi di essere accolti da personale adeguatamente formato anche per queste esigenze.