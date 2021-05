Potenza, vaccinazione docenti: ordinanza per la Didattica a distanza nelle scuole. I dettagli

Con un’ordinanza contingibile e urgente, relativa al richiamo vaccinale del personale scolastico, il Sindaco di Potenza Mario Guarente ha disposto l’attivazione della didattica a distanza per gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, limitatamente al giorno stabilito dal Dipartimento di Prevenzione e Igiene dell’ASP per la somministrazione del vaccino al personale di ciascun istituto scolastico e al giorno immediatamente successivo e fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)