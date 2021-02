Questa zona di Potenza versa in uno stato di degrado! Ecco la segnalazione

Raccolta rifiuti ancora nel caos a Potenza.

Questa la denuncia di un nostro lettore:

“Mi preme segnalarvi lo stato di degrado in cui versa l’area extraurbana di Potenza (Via Rifreddo); da circa 12 giorni non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti dai contenitori stradali.

In data 05/11/2020 il Sindaco ha emesso un’ordinanza che disciplina il conferimento dei rifiuti nelle aree extraurbane, nella stessa sono previste giustamente delle sanzioni per gli utenti trasgressori; al contempo però deve essere garantito il servizio”.

