Raccordo Potenza-Sicignano: limitazioni al transito per lavori! Ecco orari e altri dettagli

Basilicata, Anas: per i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione dello svincolo per l’area commerciale di Tito (PZ), sul raccordo autostradale 5 “Sicignano-Potenza“, limitazioni al transito.

A partire da domani, Venerdì 16 Aprile 2021, avviate le fasi finali dell’intervento che renderanno necessarie interdizioni delle rampe di ingresso o d’uscita;

lo svincolo è entrato a far parte delle competenze di Anas dal 2018, secondo quanto previsto da specifico DPCM Potenza, 15 Aprile 2021.

Nel dettaglio, per l’esecuzione delle attività, fino alla fine del mese, è stato programmato – allo scopo di minimizzare i disagi per l’utenza – un calendario dei lavori che prevederà l’interdizione al transito di una singola rampa alla volta, in un’unica direzione, in funzione dell’avanzamento dell’intervento.

Nella fascia oraria compresa tra le 6:00 e le 18:00, quindi, verrà attivata, in maniera non contestuale:

sulla carreggiata in direzione Sicignano, la chiusura della rampa di uscita dal RA5 in direzione della ex S.S. 94; la circolazione diretta verso Tito Scalo uscirà sulla rampa in direzione Area Industriale di Tito;

la chiusura della rampa di ingresso sul RA5 in direzione Sicignano per i veicoli provenienti dall’Area Industriale di Tito; la circolazione diretta a Sicignano utilizzerà lo svincolo sulla ex SS94;

sulla carreggiata in direzione Sicignano, la chiusura della rampa di uscita dal RA5 in direzione Area Industriale di Tito: la circolazione diretta all’Area industriale di Tito uscirà lungo la rampa direzione Tito Scalo – ex SS94;

la chiusura della rampa di ingresso sul RA5 in direzione Sicignano per i veicoli provenienti da Tito Scalo-ex SS.94: la circolazione diretta a Sicignano utilizzerà lo svincolo sulla ex S.S.94;

la chiusura della rampa di uscita dal RA5 in direzione Potenza; la circolazione diretta verso l’ Area Industriale di Tito uscirà al precedente svincolo per Tito;

la chiusura della rampa di immissione sul RA5 in direzione Potenza: la circolazione diretta a Potenza utilizzerà lo svincolo sulla ex SS94.

