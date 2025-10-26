Ruoti: il Pimpa, il clown che regala sorrisi ai bambini che affrontano la guerra, incanta i bambini. La giornata speciale di questi studenti

Una giornata speciale quella di mercoledì 22 ottobre, all’Istituto Comprensivo “Michele Carlucci” di Ruoti, dove Marco Rodari, in arte “Claun il Pimpa”, ha portato sorrisi, magia e un potente messaggio di speranza ai giovani studenti.

Fondatore dell’Associazione “Per far Sorridere il Cielo” ODV, Rodari è un volontario straordinario che dedica la sua vita a portare allegria nelle zone di guerra, regalando momenti di leggerezza ai bambini che vivono situazioni di conflitto e sofferenza.

In occasione della Giornata della Meraviglia, i ragazzi dell’istituto hanno vissuto un’esperienza indimenticabile: uno spettacolo di magia e clownerie che ha strappato risate e applausi, laboratori creativi dove hanno potuto esprimere la loro fantasia, e momenti di condivisione durante i quali hanno ascoltato storie di coraggio e solidarietà che arrivano direttamente dai luoghi più difficili del mondo.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Ruoti per la Pace”, che vede la comunità scolastica impegnata nella promozione di valori di solidarietà, accoglienza e dialogo tra i più giovani.

Ha sottolineato il sindaco avv. Franco Gentilesca:

“Si continua con determinazione sul progetto ‘Ruoti per la Pace’ perché crediamo fortemente nell’importanza di educare le nuove generazioni ai valori della solidarietà e della convivenza pacifica.”

“Un bambino a cui regali meraviglia, diventa portatore sano di Pace” è il messaggio che il Claun Pimpa ha voluto trasmettere, ricordando a tutti quanto sia importante seminare speranza e gioia nei cuori dei più piccoli.

Un evento che ha toccato profondamente non solo i bambini, ma anche insegnanti e famiglie, dimostrando ancora una volta come la magia del sorriso possa essere il più potente strumento di cambiamento.

Inoltre ANCI Nazionale ha dedicato sul proprio sito un articolo intitolato “Ruoti, la musica e i bambini al centro di un progetto per la pace”, sottolineando come il progetto rappresenti un esempio virtuoso di come una piccola comunità possa parlare al mondo con il linguaggio universale della solidarietà.

Ecco le foto.