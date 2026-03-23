San Severino Lucano, Daniela e Giovanna portano la ricerca in piazza: tanta la solidarietà. I dettagli

Domenica 22 Marzo a S. Severino Lucano, nella mattinata, in piazza Marconi le volontarie AIL, Daniela Nicolai e Giovanna Caputo, con il loro banchetto, hanno permesso ai cittadini del piccolo borgo, di acquistare le uova di Pasqua AIL, contribuendo così a sostenere l’impegno dell’Associazione.

Nonostante il clima abbastanza fresco per il mese di Marzo, Daniela e Giovanna, hanno voluto rappresentare ancora una volta l’AIL, facendo la loro parte, importantissima, visto che i numerosi progetti dell’Associazione riescono a prendere vita soprattutto con la generosità dei cittadini.

Anche se il paese è piccolo, come nel resto d’Italia e per le grandi città anche San Severino, in questa occasione ha dimostrato di essere un paese in cui esiste la solidarietà, che si concretizza con il sostegno degli abitanti, in ogni raccolta fondi, e tutte le volte dimostrano la loro generosità.

E’ probabile che conoscendo la sofferenza, abbiano sviluppato empatia verso gli altri, ed in particolare verso certe patologie, che coinvolgono il soggetto malato e le famiglie.

Ricordiamo che AIL promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, finanziando studi innovativi e laboratori in tutta Italia, con oltre 140 studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori.

L’Associazione assiste ed accompagna i pazienti e le famiglie in tutte le fasi del percorso, in stretto contatto con i Centri di Ematologia che supporta in maniera continuativa, per andare incontro al meglio alle esigenze di malati e caregiver.

L’obiettivo continuo e futuro è di migliorare la qualità di vita, di chi lotta contro un tumore del sangue con la sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla lotta contro queste patologie.

Dentro ad ogni uovo c’è quindi la possibilità per tante persone di vivere il proprio domani con speranza.

Un ringraziamento è perciò doveroso, ai volontari AIL ed a tutti coloro, che con le offerte, partecipano attivamente alle iniziative.