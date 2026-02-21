Sasso di Castalda, completata l’installazione delle nuove colonnine elettriche: “Opportunità colta al volo per la sostenibilità del borgo”

Si sono conclusi nella giornata di ieri i lavori di installazione delle nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel territorio di Sasso di Castalda.

L’intervento è il risultato della firma del Protocollo d’Intesa che l’Amministrazione ha siglato con Poste Italiane nell’ambito del Progetto Polis.

L’accordo garantisce al Comune la posa di infrastrutture tecnologiche all’avanguardia a costo zero l’intero investimento per la progettazione, l’installazione e la futura manutenzione decennale è infatti a totale carico di Poste Italiane.

Il Sindaco Rocchino Nardo dichiara:

“Siamo proiettati con convinzione in un’ottica di sostenibilità ambientale e, proprio per questo, non appena ci è stata presentata la proposta di Poste Italiane abbiamo deciso di cogliere l’opportunità al volo.

Non c’è stato spazio per le esitazioni sottoscrivere immediatamente il protocollo d’intesa è stata una scelta naturale per un’Amministrazione che vuole guardare al futuro.

Con il completamento dei lavori di installazione avvenuto ieri, facciamo un passo concreto verso un borgo più moderno e vivibile.

Voglio ringraziare sentitamente Poste Italiane per questa importante iniziativa sul nostro territorio.

Questa sinergia ci permette di mettere a disposizione di residenti e turisti servizi di qualità che promuovono la mobilità elettrica, il tutto senza gravare di un solo euro sul bilancio comunale.

Sasso di Castalda risponde con i fatti alla sfida della transizione ecologica”.

Per quanto riguarda il funzionamento, le colonnine saranno accessibili a tutti 24 ore su 24 una volta ultimate le ultime procedure tecniche di attivazione.

Gli utenti potranno gestire le operazioni di ricarica e il pagamento in modo molto semplice, utilizzando una tessera RFID o direttamente l’applicazione gratuita dal proprio smartphone.

È importante sottolineare che tutti gli oneri di gestione e i futuri interventi di manutenzione resteranno a carico di Poste Italiane per l’intera durata della convenzione.

Con la conclusione dei lavori, si ricorda inoltre che gli stalli verniciati di giallo sono da ora riservati esclusivamente ai veicoli elettrici in fase di ricarica, così da permettere un corretto utilizzo degli spazi.