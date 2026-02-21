A Pignola “andiamo a rompere la pignata”! Ecco l’evento dedicato a tutti i bambini

A Pignola 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐄𝐃𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 – 𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐀 𝐑𝐎𝐌𝐏𝐄𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐈𝐆𝐍𝐀𝐓𝐀!
𝐈𝐥 𝐒𝐢𝐩𝐚𝐫𝐢𝐨 organizza un pomeriggio di festa, musica e colori dedicato a tutti i bambini.
Appuntamento Domenica 22 alle Ore 16:00.
Partenza da Piazza Vittorio Emanuele.
Fa sapere l’Amministrazione:
“Ci sarà una sorpresa iniziale in Piazza per dare il via alla festa.
A seguire, il corteo festoso raggiungerà il sagrato della Chiesa Madre dove si terrà la tradizionale rottura della pignata, con la presenza di Z Gerard Fott e la sua Banda.
Aspettiamo tutti i bambini travestiti
Maschere, coriandoli, musica e tanto divertimento per vivere insieme un momento di comunità e allegria.
Non mancate! Vi aspettiamo per condividere una giornata di festa nel cuore del nostro paese”.