ULTIME NEWS

A Pignola “andiamo a rompere la pignata”! Ecco l’evento dedicato a tutti i bambini

21 Febbraio 2026

A Pignola 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐄𝐃𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 – 𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐀 𝐑𝐎𝐌𝐏𝐄𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐈𝐆𝐍𝐀𝐓𝐀!

𝐈𝐥 𝐒𝐢𝐩𝐚𝐫𝐢𝐨 organizza un pomeriggio di festa, musica e colori dedicato a tutti i bambini.

Appuntamento Domenica 22 alle Ore 16:00.

Partenza da Piazza Vittorio Emanuele.

Fa sapere l’Amministrazione:

“Ci sarà una sorpresa iniziale in Piazza per dare il via alla festa.

A seguire, il corteo festoso raggiungerà il sagrato della Chiesa Madre dove si terrà la tradizionale rottura della pignata, con la presenza di Z Gerard Fott e la sua Banda.

Aspettiamo tutti i bambini travestiti

Maschere, coriandoli, musica e tanto divertimento per vivere insieme un momento di comunità e allegria.

Non mancate! Vi aspettiamo per condividere una giornata di festa nel cuore del nostro paese”.