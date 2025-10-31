“Sorrento – Cerignola”: il Prefetto di Potenza dispone il divieto di vendita dei tagliandi per questa tifoseria

Si disputerà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, nella giornata di domenica 9 novembre 2025, la partita di calcio “Sorrento – Cerignola”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 38 del 29 ottobre 2025, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza il cennato incontro di calcio “Sorrento – Cerignola” in ragione dell’accesa rivalità tra le tifoserie del Cerignola e del Potenza, città che ospita le gare casalinghe del Sorrento.

Da ultimo, si segnalano gli episodi di violenza registratisi in occasione della gara “Sorrento – Cerignola” del 9 settembre 2023.

In tale circostanza, i tifosi del Cerignola e del Potenza tentarono a più riprese di venire allo scontro, scongiurato dall’intervento delle Forze dell’Ordine.

Analoghe turbative si sono registrate in circostanze in cui le frange ultras di Potenza e Cerignola si sono incontrate lungo gli itinerari percorsi per raggiungere le sedi delle rispettive trasferte.

Anche l’incontro “Sorrento-Cerignola” del 23 febbraio 2025 è stato disputato senza spettatori ospiti.

Alla luce di quanto rappresentato dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che la presenza di tifosi del Cerignola nel capoluogo lucano possa essere motivo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto Michele Campanaro, sentito il Questore, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Sorrento – Cerignola” di domenica 9 novembre 2025, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.