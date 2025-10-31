Dopo due anni, torna il derby lucano tra Potenza C5 e Bernalda. In bocca al lupo!

Dopo due anni torna il derby lucano tra Potenza C5 e Bernalda.

Le due squadre che la passata stagione erano state inserite in due raggruppamenti differenti si sfideranno sabato pomeriggio (ore 15:30) al “PalaPergola” di Potenza.

La partita (ingresso libero) sarà valida per la quarta giornata del campionato di Serie B, girone G di calcio a 5.

Avverte Giacinto Cirenza del Potenza C5:

“Arriviamo alla partita con un pizzico di amaro in bocca dopo la sconfitta di sabato scorsa a Barletta arrivata dopo un approccio alla gara non buono.

È un derby contro una squadra che si trova a zero punti ma che ha comunque giocato alla pari contro avversari che al momento presidiano l’alta classifica pertanto dobbiamo sicuramente avere un grande approccio alla gara, restare uniti per tutto il match e sono sicuro che con carattere e grinta possiamo portare a casa i tre punti”.

Dirigeranno l’incontro i signori Massimo Albano Strucco di Napoli e Carlo Alberto Tomasi di Taranto.

La sezione crono sarà nelle incombenze di Lucio Coviello di Potenza.