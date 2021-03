Stellantis Melfi, tagli all’indotto: “Trovare soluzioni che gravino il meno possibile sui lavoratori”!

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’Ugl Basilicata sull’incontro avvenuto con l’Iscot che opera nello stabilimento Stellantis di Melfi (PZ).

Fa sapere in proposito il Responsabile della Federazione Ugl Potenza, Domenico Pezzolla:

“Su richiesta dell’organizzazione sindacale, si è tenuto un nuovo incontro tra la Iscot Italia, società che offre Servizi Tecnici per le imprese, e l’Ugl Igiene Ambientale Potenza per capire, in modo chiaro, sulle notizie apprese sulla rivoluzione dei tagli che potrebbero avere ricadute importanti sulla componentistica e logistica dell’indotto di Melfi, e se fosse vero ci fossero, come i tagli sui cicli di pulizie da parte di Stellantis Melfi andrebbero ad intaccare, nel dettaglio, sulla presenza giornaliera della forza lavoro nei vari interventi e nelle varie officine dello stabilimento automobilistico lucano.

Dal confronto è emerso da parte dell’Iscot che ad oggi non si registrerebbe un allarmismo per la forza lavoro come, sbandierato da diverse parti e anche da diverse forze sindacali: la verità è che la committente comunica settimanalmente all’azienda il programma degli interventi da fare, e si provvederà a stilare un programma di presenza dei lavoratori con cadenza settimanale.

L’Ugl ha condiviso con l’azienda in funzione di ciò che si terrà un tavolo aperto e di confronto per poter analizzare, volta per volta, i numeri di tali operazioni.

Visto il quadro della situazione che si è prospettato, dopo l’attenta analisi fatta dalla Iscot e condivisa con l’Ugl Igiene Ambientale, ad iniziare da questa prima settimana, si ha la consapevolezza che, pur vivendo un momento lavorativo difficile, i numeri venuti fuori non risultano essere allarmanti, come prospettato all’inizio: comunque sono tali da farci mantenere un livello di attenzione alto.

Questo dimostra, ancora una volta come l’Ugl, da sempre vicina ai bisogni dei lavoratori, è sempre pronta a confrontarsi in modo maturo e responsabile per trovare soluzioni che gravino il meno possibile sui lavoratori”.

