Sul raccordo autostradale chiusura in direzione Potenza: ecco la tratta interessata

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano Potenza”, per l’esecuzione di un’attività di nuova pavimentazione, nella giornata di domani, giovedì 23 febbraio, sarà attiva una limitazione alla circolazione lungo la carreggiata in direzione di Potenza.

Nel dettaglio, per lo svolgimento della lavorazione in corrispondenza del viadotto Carpineto al km 17,100, tra le ore 9.00 e le ore 14.00 sarà interdetta al transito la tratta compresa tra gli svincoli di Sicignano (km 0,000) e di Vietri di Potenza (km 21,500);

tale attività viene effettuata anche in ragione della futura messa in esercizio della carreggiata in direzione Potenza, per l’attivazione del doppio senso di circolazione necessario al prosieguo dell’intervento di manutenzione programmata in corso sul viadotto.

La circolazione in direzione di Potenza proseguirà sull’autostrada A2 “del Mediterraneo” con uscita allo svincolo di Polla e prosieguo su viabilità interna, con rientro sul RA5 nei pressi dello svincolo di Tito.a

