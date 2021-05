Sulla Potenza-Melfi avanzano i lavori di manutenzione! Ecco tutti gli interventi previsti

In una nota di Anas si legge:

“Avanzano i lavori di manutenzione programmata in corso sul viadotto ‘San Nicola’, situato al km 12,785 della strada statale 658 ‘Potenza-Melfi’, nel territorio comunale di Pietragalla, in provincia di Potenza.

Già dal mese scorso, Anas ha avviato le attività sull’opera, eseguite dall’impresa C.P.L. 2000 Srl con sede in Anzio (RM) per un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro; queste ultime, allo stato attuale, non comportano alcun disagio per la circolazione poiché interessano la parte sottostante il viadotto.

Nel dettaglio, infatti, l’intervento consiste, principalmente, nel risanamento e nel ripristino corticale delle sottostrutture del viadotto; successivamente verranno eseguiti ulteriori lavori – quali il ripristino della rete di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma – atti a limitare fenomeni che potrebbero, nel tempo, provocare il deterioramento di alcune porzioni dell’opera.

Per l’esecuzione di questa seconda fase delle attività, potrà rendersi necessaria l’istituzione di sensi unici alternati lungo il viadotto.

L’intervento permetterà di innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità, oltre che la vita utile dell’infrastruttura.

In parallelo, sempre nell’ambito delle attività di manutenzione, a partire dalla seconda metà di giugno, Anas ha in programma anche l’avvio dei lavori (oggetto di separato appalto) all’interno della limitrofa galleria ‘San Nicola’, al km 12,000 della SS658.

Le attività – per un investimento complessivo di oltre 900 mila euro – riguarderanno il ripristino e l’impermeabilizzazione del rivestimento corticale, con rivestimento illuminotecnico dei piedritti e verniciatura della calotta.

I lavori verranno eseguiti dall’impresa CIPA SpA con sede in Sorrento (NA) e per la loro natura tecnica richiederanno l’attivazione del senso unico alternato”.

Ecco le foto.

