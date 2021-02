Tar Basilicata: quasi eliminati i ricorsi ultradecennali. Ecco tutti i dati

Il Presidente del Tar della Basilicata, Fabio Donadono, ha presieduto oggi alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 durante la quale ha illustrato alcuni dati sul Tar della Basilicata.

Nel 2020 sono stati “quasi eliminati gli arretrati” per i ricorsi “ultradecennali” (undici quelli pendenti rispetto ai 20 dell’anno precedente), e per quelli “ultraquinquennali” (da 141 del 2019 a 17).

Mentre per i ricorsi ultratriennali, Donadono così si è espresso:

“I ricorsi ultratriennali vanno del pari considerati come un effettivo arretrato da eliminare ma si sono dimezzati, attestandosi a 92 rispetto ai 176 dell’anno precedente.

Ne consegue che risultano non solo raggiunti, ma ampiamente superati gli obiettivi posti nel Programma di gestione dell’arretrato per il 2020, che contemplava l’eliminazione dell’arretrato ultradecennale ed ultraquinquennale, la definizione di tutti i giudizi urgenti per legge o per volontà delle parti, la stabilizzazione della durata media del contenzioso e l’abbattimento dei ricorsi ultratriennali in misura pari ad almeno il 20%”.

