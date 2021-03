Tempa rossa, Total continua a violare le prescrizioni: registrato superamento fino a 270 volte il limite! Tutte le rilevazioni

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato dell’Arpab (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata) sugli Eventi torcia al Centro Olio Tempa Rossa e le valutazioni dello stesso ente scrivente.

Ecco quanto riportato:

“In merito agli episodi della visibilità in torcia dei giorni 13 e 14 Febbraio 2021 al Centro Olio Tempa Rossa a Corleto Perticara (PZ) i tecnici ARPAB del ‘Servizio Aria, controlli e verifiche emissioni’ hanno inviato al Dipartimento regionale Ambiente una nota nella quale si evidenzia che sono state superate le soglie delle polveri, dell’anidride solforosa (SO2) e dell’ossido di azoto (NOx).

In particolare, per quanto riguarda le polveri, è stato registrato un superamento fino a 270 volte il limite orario.

Per l’anidride solforosa il superamento è stato di 100 volte il limite orario e l’ossido di azoto di quattro volte il limite orario.

Nella relazione tecnica si evidenzia che il gestore Total ha reiterato la violazione di quattro prescrizioni AIA, in particolare le 10.3.10; 10.3.22;10.3.27;10.3.28″.

Ha sottolineato il Direttore Generale dell’ARPAB Antonio Tisci:

“Quello che preoccupa è che, malgrado la riduzione della produzione, la compagnia Total reiteri la violazione delle prescrizioni AIA con emissioni in atmosfera decisamente superiori ai limiti di legge e che, ancora una volta, è bastata una serata particolarmente fredda per determinare problemi di funzionamento all’impianto.

I tecnici si sono già attivati per analizzare gli ulteriori eventi torcia, ha concluso il vertice dell’Agenzia lucana di protezione dell’Ambiente, e contiamo di inviare un’ulteriore relazione al Dipartimento Ambiente nei prossimi giorni per fornire un quadro dettagliato delle violazioni commesse dal gestore in modo da consentire alla Regione Basilicata di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni”.

